2日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円99銭前後と、午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円22銭前後と31銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース