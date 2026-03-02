県内のほとんどの公立高校で2日、卒業式が行われ、卒業生が慣れ親しんだ学び舎をあとにしました。鹿児島市の甲南高校では2日、313人の生徒が旅立ちの日を迎えました。式では卒業生一人一人の名前が読み上げられ、宮田俊一校長がクラスの代表に卒業証書を手渡しました。そして、卒業生代表が仲間と共に過ごした青春の日々を振り返りました。（卒業生代表）「最後に楽しいこともつらいことも共に過ごした77期のみんな。私たち