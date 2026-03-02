2日は日差しが届きましたが、空気はヒンヤリしました。最高気温は、新潟市中央区で9℃、長岡市で9.3℃となり、昨日と同じような寒さのところが多くなりました。 さて、今日の晴れから一転、3日は雨や雪が降りそうです。 ◆3日(火)午前9時の予想天気図 低気圧がゆっくりと日本の南を東に進んでいくでしょう。この低気圧周辺の雨雲が県内にもかかるため、各地で冷たい雨や雪が降りそうです。また、あちらこちらで雨の降り方が