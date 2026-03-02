高市首相が衆院選で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配っていたことをめぐり、国会で野党側が追及しています。ギフトを受け取った北海道内選出の議員も慎重な姿勢を示しています。岩見沢市で２月２８日に開かれたのは、自民党北海道１０区支部の役員会です。２月の衆院選で比例北海道ブロックで当選した、渡辺孝一議員や村木汀議員らの姿がありました。この日、上がった話題は…（渡辺孝一衆院議員）「首相から（カタログ