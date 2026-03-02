離島防衛を想定した日米共同訓練が1日から種子島で行われています。南種子町では2日、アメリカ海兵隊のオスプレイが着陸する訓練が行われました。日米共同訓練は、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が共同して作戦を展開する際に互いに連携し対処する力を高めるため、2月11日から3月9日にかけ九州・沖縄や山口で行われています。南種子町の前之浜海浜公園には2日、アメリカ海兵隊のオスプレイが着陸し隊員が次々に降り立つ姿が確認