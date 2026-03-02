地域の防犯情報を手軽に知ることができる県警の『防犯アプリ』の運用が2日から始まりました。 県警が導入した防犯アプリ『にいがたポリス』。県内で3年以内に起きた事件や事故などの情報が画面上のマップに表示されます。利用者は、自分がいる場所周辺の防犯情報を簡単に知ることができます。 県警本部で開かれたアプリ完成式典には、新潟市内で防犯ボランティアをしている高校生などが参加。アプリをダウンロードして