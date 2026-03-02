高市首相が衆院選で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配っていたことをめぐり、国会で野党側が追及しています。カタログギフトを受け取った北海道内の自民党議員１５人にアンケートを取りました。中村議員は「首相の想いを尊重」するとのこと。和田議員は使うかは今後検討するとしています。東議員は「合法な寄付であると認識している」と回答。渡辺議員は「国民から見たらどう思うのか」と心配な思いを述べました。