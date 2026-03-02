1日、鹿児島マラソンが行われ、県内外から参加したランナー約1万3000人が鹿児島の街を駆け抜けました。フルマラソンの男子は、今年の箱根駅伝でも活躍した順天堂大学の石岡大侑選手が優勝しました。鹿児島マラソンには、フルマラソンと8.9キロのコースを走るファンランを合わせ、県内外から約1万3000人が集まりました。（大分から）「きのう来て鹿児島の美味しいものを食べた」（中学生）「陸上部。景色を見ながら