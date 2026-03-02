補助生殖の過程で、多くの胚は8細胞期（受精後3日目）で突然発育が止まり、分裂を続けることができず、胚盤胞に発育することもできず、最終的に移植価値を失います。これは生殖医学分野を長年悩ませてきた「胚発育阻害」という課題です。先ごろ、中国浙江大学基礎医学院/浙江大学医学院付属産婦人科病院の梁洪青研究員、浙江大学医学院付属産婦人科病院の張丹主任医師らが科学学術雑誌サイエンスに論文を発表し、胚発育の早期メカ