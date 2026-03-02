ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」が、桃の節句の3月3日に開幕する。強力伸びに欠かせないチルト3度。それを最近、使い始めたのが田上凜（23＝大阪）だ。「師匠の夏山亮平さんに“伸び型をやってみたら”って言われた」のがキッカケで「藤山翔大さんに（昨年12月14〜19日の）びわこで教えてもらって」本格使用。すると今期勝率が4.59と前期の3.27から大幅に