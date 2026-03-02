アメリカ・カリフォルニア州にあるトレーディングカード専門店で真夜中にカメラが捉えたのは、穴から出てきた覆面姿の人物たち。隣の店から壁を壊して侵入した3人組のポケモンカード窃盗団です。窃盗団が盗んだのは約500枚のポケモンカード。約18万ドル、日本円で2800万円相当になり、中には1枚150万円ほどの価値があるカードも含まれていました。犯行時間は、わずか10分。3人組は待たせていた車に乗って逃走しました。めちゃくち