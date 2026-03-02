ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」が、桃の節句の3月3日に開幕する。2班で特訓を行った原田佑実（38）はピットに戻ると「起こしから起きてなかったです。乗り心地とかも全然でした」と不満先行のコメントを残した。ただ相棒は昨年9月22日のG1・73周年記念で大阪支部の後輩・上條暢嵩をG1・5Vに導いた35号機。良化の余地は十分あるに違いない。夫の田中和