熊本市西区で枯草が焼けた火事で、警察が、男子高校生5人を任意で捜査していることが分かりました。 【写真を見る】【独自】広範囲の枯草火災警察が高校生5人を取り調べ関与を認める熊本 今年1月25日の午前7時半ごろ、熊本市西区沖新町にある市の水産振興センターに隣接する市所有の土地で、枯草約3300㎡が焼ける火事がありました。 記者「今も広範囲にわたって草が燃えた跡が残っています」 関係者などによ