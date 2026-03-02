天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは2日、女性の書家による書道展を初めて鑑賞された。幼い頃から書に慣れ親しんできた愛子さまは、書体や余白の使い方について質問を重ねられた。愛子さま「春の美しい歌ですね」2日午前9時半ごろ、東京・日本橋の百貨店に春らしいクリーム色の装いで到着した愛子さまは、「楽しみにして参りました」と出迎えた関係者に笑顔で挨拶された。現代女流書展は、日本を代表する女性書家が出品する国内有数