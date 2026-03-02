【エルサレム＝福島利之、カイロ＝溝田拓士】イスラエル軍によると、同国北部に２日未明、レバノンからイスラム教シーア派組織ヒズボラによるドローン（無人機）とロケット弾の攻撃があった。米国とイスラエルのイラン攻撃に反発する親イラン勢力のヒズボラが参戦した形で、イスラエル軍は報復攻撃を始めた。ヒズボラによるイスラエルへの攻撃は２０２４年１１月の停戦後初めて。ヒズボラは声明で、イランの最高指導者アリ・ハ