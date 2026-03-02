記者会見する中国外務省の毛寧報道局長＝2日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は2日の記者会見で、米国とイスラエルが攻撃したイランから中国人3千人余りが退避したと明らかにした。首都テヘランで中国人1人が軍事衝突に巻き込まれて死亡したとも説明した。毛氏は周辺国への戦闘波及に「深い懸念」を表明し、軍事行動の停止を改めて訴えた。ロイター通信は2月24日、イランが中国から超音速ミサイルを購入す