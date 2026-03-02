ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」が、桃の節句の3月3日に開幕する。12Rすぎちゃんドリームに6号艇で登場する中川りな（32＝福岡）。特訓はメイン組の土屋実沙希や好素性の65号機とコンビを組む深尾巴恵らと走った3班で行った。その特訓は調整が合わなかったこともあってか「スタートが全然、分からなかったです。足も分からなかった」と五里霧中の雰囲気だ