オリンピックで世界中の注目を集めたイタリア・ミラノで撮影されたのは、路面電車が脱線し建物に突っ込む瞬間です。2月27日に起きた事故。電車は画面奥から現れ、画面右に急カーブ。車両が大きく傾き脱線し、火花を散らしながら建物に突っ込みました。事故直後の映像では、直撃を受けた建物の壁が大きく崩れています。救急隊が駆け付け、乗客などの救助にあたっています。男性：（Q.家族はトラムに乗っていた？）乗っていました。