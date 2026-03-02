2024年、滋賀・大津市で保護司の男性を殺害した罪などに問われていた男の裁判員裁判で、被告に「無期懲役」の判決が言い渡されました。飯塚紘平被告は、保護観察中の2024年5月、大津市の住宅で更生支援を担当していた保護司の新庄博志さんの胸や首をナイフなどで複数回刺し、殺害した罪などに問われていました。裁判では、刑事責任能力が争点となる中、飯塚被告は動機について、「“守護神様”の声に従ってやりました」などと述べ