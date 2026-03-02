2月28日、歌手のAdoがYouTubeチャンネルを更新し、新曲のミュージックビデオを投稿した。動画内で“顔出し”する場面があり、SNSをざわつかせている。発端となったのは、新曲『ビバリウム』のMV。Adoが2月26日に発売した自伝ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』をもとに作られた楽曲なのだが……。「これまで、シルエットにとどめ、“顔出しNG”で知られるAdoさんですが、このMVで初めて素顔を公開したのです。歌唱中