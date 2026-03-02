「私はにわか野球ファンではありません。ガチです」そう断言するのは、女性アイドルグループ「Peel the Apple」の元メンバーで、現在は女性アイドルグループ「Root mimi」のメンバー兼プロデューサーとして活躍する黒嵜（くろさき）菜々子だ。巨人ファンを公言しており、なかでも翁田大勢（登録名・大勢）の大ファンだという。「黒嵜家が巨人ファンということもあり、幼稚園に入る前からお父さんに連れられ、東京ドームの巨人戦