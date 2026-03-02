Photo: 神津文人 スイス発のスポーツブランド、On（オン）が誇る人気シリーズ「クラウドモンスター」。世界に先駆けて日本で先行発売されたシリーズ最新作のメディア向けランニング会に参加。そのエネルギッシュなライド感を体験してきました。2年振りのモデルチェンジ Image: On 「クラウドモンスター 3」24,200円（税込）