リンクをコピーする

【マイニンテンドーストア：「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」抽選販売】 抽選申し込み期間：3月2日～3月9日11時59分 当落結果連絡日：3月13日午後以降予定 当選者購入期間：3月13日～3月18日11時59分 お届け予定日：3月31日までにお届け※一部離島を除く（当選者のみ） 価格：9,900円