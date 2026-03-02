シンガー・ソングライターの山本彩(32)が3月1日、沖縄県うるま市の「ANAクラウンプラザリゾート沖縄うるまヒルズ」で開催されたイベント「まんまうるまブランドサミット in URUMA」に登場した。 【写真】阪神2軍キャンプ地を訪れウッキウキな山本彩 うるま市を訪問するのは初めてという山本は、前乗りして2月28日に、ファンである阪神タイガースの2軍キャンプ地・具志川運動公園野球場、世界遺産「