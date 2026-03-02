森山直太朗「さりとて商店街」MV サムネイル 森山直太朗が2日、「さりとて商店街」のミュージックビデオを公開した。【動画】公開された森山直太朗「さりとて商店街」ミュージックビデオ昨年10月、 New ALを2作同時リリース。 さらにその2作のコンセプトに合わせたそれぞれ異なる２つのツアーをスタートさせ、 まさに“二足のわらじを履く”ように全国ツアー巡業中のフォークシンガー森山直太朗。昨年リリースされ