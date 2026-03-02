北九州市に建設された洋上風力発電所の運転が3月2日、始まりました。市内のおよそ4割の世帯分の電力をまかなえる、国内最大の洋上風力発電所です。 運転が始まった「北九州響灘洋上ウインドファーム」は、直径およそ170メートルの大型風車が25基並ぶ国内最大の洋上風力発電所です。北九州市の公募事業として、電源開発など5社が出資した「ひびきウインドエナジー」が1700億円をかけて建設しました。北九州市