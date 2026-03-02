◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）前走の京成杯で４着に敗れたタイダルロックタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、巻き返しに向けて態勢を整えてきている。２走前の芙蓉Ｓ（６着）の後は脚元の不安により乗り込めない時期があったが、この中間は順調に仕上げてこられている。武井調教師は「今回は（帰厩