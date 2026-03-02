◆ＷＢＣ強化試合オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの宮城大弥投手が２日、試合前にオリックスの仲間たちと久々の再会を果たした。同じく侍ジャパンの曽谷龍平投手とともにあいさつ回り。麦谷祐介外野手には笑顔で抱きついた。侍ジャパンの練習時間帯はドジャース・山本由伸と“元師弟”コンビで話す姿も。フリー打撃では元オリックスのレッドソックス・吉田正尚が５階席への特大弾を放つなど躍動。試合