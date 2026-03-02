6年前、神奈川県藤沢市の病院で、入院中の2歳の男の子が死亡したのは看護師のミスが原因だとし、両親が訴えていた裁判で、病院側と両親が和解しました。【写真を見る】神奈川・藤沢市入院中の2歳児死亡事故で病院側が「対応の遅れ」認め謝罪・和解 “看護師が異変アラームの端末持たず約40分放置”など提訴藤沢市民病院■当時2歳の風太ちゃん熱性けいれんで藤沢市民病院に入院後亡くなる当時2歳だった新井風太ちゃん。2