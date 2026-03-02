外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外国免許切替（外免切替）」制度について、警察庁は２日、審査を厳格化した昨年１０月以降、交通ルールを確認する「知識確認」の通過率が約４割となり、２０２４年時点の約９割から大幅に減少したと発表した。制度の見直しで、知識確認は１０問から５０問に増え、合格ラインは「７割以上」から「９割以上」となった。実車試験にあたる「技能確認」も、右左折違反などの採点が厳格