Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月2日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーラインの下にいる、リーグ7位の渋谷ABEMAS。過去7シーズン、全てレギュラーシーズンを突破してきた強豪が、いよいよレギュラー敗退の危機に晒されている。【映像】渋谷ABEMAS、逆襲なるか？（中継）直近2シーズンはぎりぎりの6位でレギュラーシーズンを突破してきた渋谷ABEMAS。それでもしぶとさ、勝負強さによって7年連続