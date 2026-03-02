ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンのホワイトソックス村上宗隆内野手（26）が、1日放送のテレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演し、WBCにかける思いを語った。ヤクルト今オフにホワイトソックスへ移籍。メジャー挑戦1年目のシーズン開幕を前に大舞台に挑む。新天地と侍ジャパンの両立へ、迷いについて聞か