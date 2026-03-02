アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。この影響で東京株式市場も不安定な動きとなりました。2日の東京株式市場では、幅広い銘柄が売られ、日経平均株価は一時、下げ幅が1500円を超える場面もありました。緊迫する中東情勢を背景に、原油価格の急騰や攻撃の応酬が長引くことを懸念したものです。またニューヨーク原油市場では、原油先物価格が急騰しています日本時間の2日午前、原油価格の指標となる