日本ペア初の金獲得。木原龍一選手が地元、愛知県東海市に凱旋です。 【写真を見る】りくりゅうペアの木原龍一選手 ｢心が折れそうな瞬間も…皆さんからの応援でベストな演技できた｣ 地元 愛知･東海市に凱旋 フィギュアスケート・ペア「りくりゅう」の木原龍一選手は3月2日午後、東海市役所に到着。 花田勝重市長にメダル獲得を報告しました。木原選手は、2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケ&