三重県四日市市で、1人で家にいた10代の少女にわいせつな行為をしたとして、中学2年の少年が逮捕されました。逮捕されたのは、四日市市に住む中学2年の少年(14)です。警察によりますと、少年は2月20日、四日市市の住宅に1人でいた10代の少女に対して、両手足を押さえつけたうえ胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察は2人の関係性を明らかにしていませんが、少年は少女と二言ほど会話を交わしたあ