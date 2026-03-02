石川県能登町の小学生が、町の魅力を伝えようと、これまで支援してくれた人への感謝の気持ちも込め、金沢市でPR活動を行いました。金沢駅のもてなしドーム地下広場で行われた「能っ登もっと知って集会」。柳田小学校の6年生12人が能登町から金沢市を訪れ、町ならではの魅力を伝えます。児童「約40年前柳田村の村おこしでブルーベリーをたくさん育て始めました。能登のブルーベリーは大粒で味が濃いのが特徴です」児童が作った塩や