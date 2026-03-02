これからの気象情報です。 3日(火)は、各地で冷たい雨や雪が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、雪が残る地域にナダレ注意報が出ています。 また、上越市・糸魚川市・佐渡市に強風注意報が出ています。 ◆3月3日(火)天気 ・上越地方 午前中は曇りマークですが、雨雲がかかるところもあるでしょう。 午後は各地で雨となり、山沿いでは雪がまじるところがありそうです。 ・中越地方 冷たい雨の一日で、降り