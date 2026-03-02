8日に投開票が行われる石川県知事選挙で1日までに期日前投票を済ませた人は12万6000人余りで、前回4年前に比べて1割以上増加しています。県選挙管理委員会によりますと、2月20日から3月1日までの10日間で県知事選挙の期日前投票を済ませた有権者は12万6256人でした。前回4年前の知事選の同じ時期と比べて1万4000人余り、率にして12・69パーセント増えています。自治体別でみると珠洲市・七尾市・能登町を除く16の市と町で前回より