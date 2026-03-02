3月に入り、旅立ちのシーズンを迎えています。石川県内の一部の公立高校で2日、卒業式が行われ、生徒たちが思い出の詰まった学び舎をあとにしました。このうち金沢泉丘高校では、普通科と理数科の生徒合わせて395人が門出の日を迎えました。式では岡橋勇侍校長が、「自然災害や気候変動といった課題をいろいろな角度から仕組みや本質を捉え、解決に参画していってほしい」と、はなむけの言葉を送りました。卒業生代表・山田優里さ