石川県野々市市の60代の女性がSNSを使用した投資話でおよそ1億8000万円をだまし取られました。警察によりますと2025年10月、野々市市の60代女性がSNSで知り合った人物に紹介された2つのアカウントから「優良銘柄株を紹介する。10パーセント以上のリターンをもたらす」と投資を勧められ、実在する証券会社を介した取り引きと伝えられたということです。しかし、利益を現金化しようとした際「サービス料などが必要」「証券口座が凍結