3日(火)にかけて日本の南海上を低気圧が東へと進み、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨が強まる見込みです。3日午前9時の予想天気図です。低気圧は四国の南海上にあり前線をともなっています。低気圧は発達しながら東へと進む見込みです。2日(月)からすでに雨の降っているところもありますが、西から天気は下り坂になるでしょう。3日にかけての雨と風の予想ですが、午前中は中国・四国から関東にかけて雨や雪が降るでしょう。