難病のため手が小さく、指の関節は曲がらない中学1年生のピアニストがいます。日常生活は苦労の連続で、ピアノを弾く際には困難を感じる場面もあります。それでも、自分だけの音を探すことをやめません。ソロ演奏会に挑戦した彼女の思いを取材しました。■“15万人に1人”国の指定難病福岡市に住む中学1年生、村山陽香（はるか）さん（13）。市内の長丘中学校に通う明るい彼女の周りには、笑顔が広がります。「（学校に行くのは）