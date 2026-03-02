井端弘和監督が韓国のイ・ジョンフ選手へ複雑な思いを述べました。侍ジャパンがオリックスと2日に強化試合を行いました。試合前会見に井端監督が登壇。この日、韓国代表もWBCへ向け強化試合を阪神と行いました。その中で初回に阪神の先発の才木浩人投手から先制点につながるセンター前ヒットを放ち、さらに3回にもレフト前ヒットとチームを盛りあげる活躍をしたイ・ジョンフ選手へ井端監督が思いを語ります。「お父さんと一緒にプ