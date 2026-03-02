タレントの本田紗来（18）が2日、自身のインスタグラムを更新し、明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告。3年間の高校生活を振り返り、友人や家族、教師への感謝をつづった。【写真】両親とのショットも！高校卒業を報告した本田紗来本田は「高校を卒業しました」と伝え、関西から上京して入学した当時の不安を回想。「ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています」と明かし