混乱が長引けば日本人の暮らしにも大きな影響を及ぼす可能性がある、イラン情勢。終息のカギの1つが今後のイランの政治体制の行方です。ハメネイ師亡きあとのイランの新指導部について、アメリカの一部メディアのインタビューに「イランの新しい指導部がアメリカとの話し合いを望んでいて、私も応じるつもりだ」と、答えたというトランプ大統領。一方、イランの国政トップ・ラリジャニ氏はアメリカとは交渉しないと否定しています