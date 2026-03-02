日本野球機構（NPB）と12球団によるプロ野球実行委員会が2日、東京都内で行われ、「長嶋茂雄賞」の選考委員に王貞治さんら5人を承認した。今季新設された賞で、プロ野球の文化的公共財としての価値向上に貢献した野手に贈られる。王さんの他に山本浩二さん、岡田彰布さん、栗山英樹さん、松井稼頭央さんが選ばれた。打率など数字の目安を設定するかどうかも含め、選考委員会で開幕までに基準を決める。5人はNPBなど3者で選出。