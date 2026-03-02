◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）両チームのスタメンが発表された。この日からメジャー組の出場が解禁となった侍ジャパンは、ドジャース・大谷翔平投手が「２番・ＤＨ」で出場する。先発はエンゼルス・菊池雄星投手。西武時代の２０１８年以来、８年ぶりに京セラドームのマウンドに立つ。オリックスは、２年目右腕の寺西成騎投手が先発する。【日本】１（右）近藤２（指）大谷３（中）鈴木４（一