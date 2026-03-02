ダンサーで女優の菅原小春（34）がフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫で俳優の黒田大輔（48）について語った。菅原は「旦那さんもかなり個性強いっぽい」とのイメージを振られると、「×」の札を掲げて否定。「まあ一緒にいちゃってるんで」と淡々と話した。性格については「なんか静かな、優しい…でもパンクな人ですね」と表現。一言で言うなら「木」と例えて笑ってみせた。打ち合わせ