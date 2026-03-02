熊本市内の大型ディスカウントストアで、プレミアム付き商品券の販売が始まりました。 【写真を見る】「先着販売→アプリ抽選」急きょ変更の店 知らずに戸惑う客も…“混乱”のプレミアム付き商品券 対応広がる熊本市 2月27日に急きょ抽選販売に切り替えましたが、知らずに訪れて戸惑う人の姿も見られました。 ミスターマックスでは3月2日から、1万円で1万4000円分の買い物ができるプレミアム付き商品券を先着順で販