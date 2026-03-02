もっちりしたぷにぷにの生地の中からあふれ出す、果汁ソース。一見グミのようにも見えるこのお菓子は、ひとくちチーズデザート。チーズに甘みを加えたスイーツ系食品です。今、こうしたデザートチーズの売り上げがじわじわと伸びていて、都内のディスカウントストアでも売れ行きが好調だといいます。このデザートチーズ、ケーキなどの洋菓子に比べカロリーや糖質が低く抑えられていることから、罪悪感なく食べられる“ヘルシー系ス